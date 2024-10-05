Önce öldürdü ardından kendisini vurdu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iş yerlerinin bulundu Vakıflar Hanı'nda uzman çavuş Muhammed Recai Işık, eşi Bedriye Işık ile önce tartıştı. Görgü tanıkların ifadesine göre, kusa süren tartışmanın ardından belinden tabancasını çıkarak uzman çavuş Işık, eşi Bedriye Işık'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, uzman çavuş Işık, eşini öldürdüğü silahla kafasına bir el ateş edip intihar etti. Yaşanan korkunç olayı han esnafı 112 Acil İhbar Hattı'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde karı-kocanın hayatını kaybettiğini tespit eti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı çalışmaların ardından uzman çavuş Muhammed Recai Işık ve eşi Bedriye Işık'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.