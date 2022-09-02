Hangi öğrenciler 1 hafta erken okula gidecek? MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?

Eylül ayına gelinmesi ile birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ayın ikinci haftasında yeni eğitim hayatına başlayacak. Bazı öğrenciler ise uyum haftası dolayısıyla 1 hafta erkenden okula gidecek. Peki; MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak? İşte Okulların açılış tarihi.