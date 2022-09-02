Haberler Yaşam Haberleri Hangi öğrenciler 1 hafta erken okula gidecek? MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:44

Hangi öğrenciler 1 hafta erken okula gidecek? MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor?” sorusunun yanıtı MEB takvimi ile belli olmuştu. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci güz dönemi eğitimine başlayacak. En son 17 Haziran’da tatil olan okullarda milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamıştı. MEB takvimi bilgilerine göre ise bazı öğrenciler uyum haftası nedeniyle 1 hafta erken okula gidecek. Peki; Okullar ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 Okulların açılış tarihi.

Hangi öğrenciler 1 hafta erken okula gidecek? MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?

Eylül ayına gelinmesi ile birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ayın ikinci haftasında yeni eğitim hayatına başlayacak. Bazı öğrenciler ise uyum haftası dolayısıyla 1 hafta erkenden okula gidecek. Peki; MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak? İşte Okulların açılış tarihi.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.

BAZI SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK

İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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Hangi öğrenciler 1 hafta erken okula gidecek? MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?
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