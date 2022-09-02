Hangi öğrenciler 1 hafta erken okula gidecek? MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?

Eylül ayına gelinmesi ile birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ayın ikinci haftasında yeni eğitim hayatına başlayacak. Bazı öğrenciler ise uyum haftası dolayısıyla 1 hafta erkenden okula gidecek. Peki; MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak? İşte Okulların açılış tarihi.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.