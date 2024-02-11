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Giriş Tarihi: 11.2.2024 23:17 Son Güncelleme: 11.2.2024 23:18

Hangisi, 65 milyon yıl önceki büyük felaketten sağ kurtulmayı başarmış ve günümüzde de hayatta olan dinazorlardır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Şubat 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu Hangisi, 65 milyon yıl önceki büyük felaketten sağ kurtulmayı başarmış ve günümüzde de hayatta olan dinazorlardır? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Hangisi, 65 milyon yıl önceki büyük felaketten sağ kurtulmayı başarmış ve günümüzde de hayatta olan dinazorlardır?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen Hangisi, 65 milyon yıl önceki büyük felaketten sağ kurtulmayı başarmış ve günümüzde de hayatta olan dinazorlardır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Hangisi, 65 milyon yıl önceki büyük felaketten sağ kurtulmayı başarmış ve günümüzde de hayatta olan dinazorlardır?



SEÇENEKLER

D- Kuşlar (CEVAP)


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