ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen Hangisi, 65 milyon yıl önceki büyük felaketten sağ kurtulmayı başarmış ve günümüzde de hayatta olan dinazorlardır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;