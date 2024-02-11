Haberler Yaşam Haberleri Hangisi, 7. yüzyılda Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen Orhun Yazıtları'nın günümüz Türkiye Türkçesi akademik çevirilerinde geçen bir ifadedir?
Giriş Tarihi: 11.2.2024 23:25 Son Güncelleme: 11.2.2024 23:26

Hangisi, 7. yüzyılda Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen Orhun Yazıtları'nın günümüz Türkiye Türkçesi akademik çevirilerinde geçen bir ifadedir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Şubat 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu Hangisi, 7. yüzyılda Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen Orhun Yazıtları'nın günümüz Türkiye Türkçesi akademik çevirilerinde geçen bir ifadedir? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Hangisi, 7. yüzyılda Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen Orhun Yazıtları’nın günümüz Türkiye Türkçesi akademik çevirilerinde geçen bir ifadedir?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen Hangisi, 7. yüzyılda Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen Orhun Yazıtları'nın günümüz Türkiye Türkçesi akademik çevirilerinde geçen bir ifadedir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Hangisi, 7. yüzyılda Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen Orhun Yazıtları'nın günümüz Türkiye Türkçesi akademik çevirilerinde geçen bir ifadedir?



SEÇENEKLER

A- Övün, çalış, güven!
B- Vazgeç, pişman ol! (CEVAP)
C- Hamdım, piştim, yandım!
D- Silkelen, kendine dön!


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Hangisi, 7. yüzyılda Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen Orhun Yazıtları'nın günümüz Türkiye Türkçesi akademik çevirilerinde geçen bir ifadedir?
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