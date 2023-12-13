Haberler Yaşam Haberleri Hanım Ağa’dan TBMM’de vekillere ciğer ziyafeti
Giriş Tarihi: 13.12.2023 16:13 Son Güncelleme: 13.12.2023 18:17

Hanım Ağa’dan TBMM’de vekillere ciğer ziyafeti

AK Parti Diyarbakır Milletvekili ‘Hanım Ağa’ Suna Kepolu Ataman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe görüşmelerinde yoğun mesai harcayan vekillere tescilli Diyarbakır ciğeri ikramında bulundu. Hanım Ağa, bahçede kurulan mangalın başına geçerken, Meclis’ten buram buram ciğer dumanları yükseldi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Hanım Ağa’dan TBMM’de vekillere ciğer ziyafeti

TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürüyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili 'Hanım Ağa' Suna Kepolu Ataman, Genel Kurulu Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında tüm milletvekillerine jest yaptı.

Hanım Ağa, meclisteki görüşmelerde yoğun bir tempo harcayan vekillere, meclis çalışanlarına ve mecliste bulunan tüm misafirlere Diyarbakır'ın coğrafi işareti almış ciğer kebabı, meftune, kadayıf ve meyan şerbeti ikramında bulundu.

SABAH'a konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Meclisteki vekiller, çalışanlar uzun süreden beridir yoğun bir tempo harcıyor. Diyarbakırımızın yemeklerinden ikramda bulunduk. Herkes çok memnun kaldı. Bir anlamda Diyarbakır'ın tescilli yemeklerinde yüce meclisimizde herkese tanıtma fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme! 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Virüs uyarısı
Rusya’dan nükleer teklifi…
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
7 Ekim’de gerçekten ne oldu?
O statlarda kavga çıkınca değil çıkmayınca şaşırıyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Hanım Ağa’dan TBMM’de vekillere ciğer ziyafeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA