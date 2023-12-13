Hanım Ağa’dan TBMM’de vekillere ciğer ziyafeti

TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürüyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili 'Hanım Ağa' Suna Kepolu Ataman, Genel Kurulu Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında tüm milletvekillerine jest yaptı.

Hanım Ağa, meclisteki görüşmelerde yoğun bir tempo harcayan vekillere, meclis çalışanlarına ve mecliste bulunan tüm misafirlere Diyarbakır'ın coğrafi işareti almış ciğer kebabı, meftune, kadayıf ve meyan şerbeti ikramında bulundu.

SABAH'a konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Meclisteki vekiller, çalışanlar uzun süreden beridir yoğun bir tempo harcıyor. Diyarbakırımızın yemeklerinden ikramda bulunduk. Herkes çok memnun kaldı. Bir anlamda Diyarbakır'ın tescilli yemeklerinde yüce meclisimizde herkese tanıtma fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.