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Giriş Tarihi: 15.2.2025

Haraç çetelerine operasyon

Emir SOMER Emir SOMER
Haraç çetelerine operasyon
Aralarında husumet bulunan Barış Boyun Suç Örgütü'ne ve Daltonlar Suç Örgütü'ne operasyon düzenlendi. Çok sayıda farklı suça karışan husumetli iki suç örgütünün 128 üyesi yakalandı. İki suç örgütünün üyelerinin silahlarla ve maskelerle çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak birbirlerine ve haraç istedikleri kişilere korku ve baskı uyguladıkları ifade edildi. Daltonlar Suç Örgütü'nün işyeri kurşunlarken kullandıkları "Cross" motosiklete de el konuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Organize suç örgütlerine ve tüm suç unsurlarına yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her sokak, her köşe ve her caddede olacağız" dedi.
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Haraç çetelerine operasyon
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