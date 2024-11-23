Bursa’da torun dehşeti! Harçlık vermeyen dedesini bıçakladı

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2'nci Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim İ., dedesi Kemal K.'yı ziyarete gitti. İbrahim İ., dedesinden bir miktar harçlık istedi. Dede ise para vermeyi reddetti. Dede-torun arasında bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla dedesi Kemal K.'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kemal K. kendisini güçlükle dışarı atarken, İbrahim İ. ise kendisini apartmana kilitledi.