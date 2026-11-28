Hatay'ın Antakya ilçesinde eğitim gören Bedi Sabuncu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, yardımlaşma kültürümüzden biri olan "zimem defteri" geleneğini günümüze taşıyarak bir dayanışma örneğine imza attı. Sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri bu köklü geleneği hayata geçirmek isteyen öğrenciler, öğretmenleri Mehmet Arslan'ın rehberliğinde bir iyilik hareketi başlattı. Deprem felaketinin getirdiği zorlukları ve yokluğu yakından yaşamış olmalarına rağmen kendi imkânlarını seferber eden minik yürekler, yaklaşık bir ay boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları bir kutuda biriktirdi. Kimi öğrencinin bir lira, kiminin ise daha yüksek miktarlarla katkı sunduğu bu gönüllü seferberlik sonunda yaklaşık 20 bin TL toplandı.

Biriktirdikleri paralarla mahalle bakkalının yolunu tutan öğrenciler, veresiye defterinde yer alan ve kim olduklarını hiç tanımadıkları ihtiyaç sahiplerinin borçlarını gizlice kapattı. "Sağ elin verdiğini sol el görmesin" anlayışıyla hareket eden çocuklar, hem borçları ödenen vatandaşları incitmeden onlara nefes aldırdı hem de iyiliğin bulaşıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarihten gelen bu mirası yaşatmanın mutluluğunu paylaşan öğrenciler, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini yaşayarak öğrendiklerini dile getirdi. Öğretmenleri Mehmet Arslan ise çocukların sergilediği bu karşılıksız iyiliğin geleceğe dair umutları yeşerttiğini vurgulayarak birlik ve beraberliğin bu değerlerle çok daha güçlü hale geleceğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör