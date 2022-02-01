Harekete geç flamingolar ölmesin!

3 VAN GÖLÜ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAYIP

Peki Türkiye'de son durum ne? Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı büyüklüğü 8 hektar üzerinde 307 sulak alanımız var. 25 nehir havzasına sahibiz ancak sulak alanların yarısı nicelik ve kalite açısından sağlıklı yapılarını kaybetti. Son 50 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan, 6 bin kuş yuvalama alanı ve 279 bitki ve bakteri çeşidine ev sahipliği yapan Tuz Gölü iklim krizi nedeniyle yok olma tehdidi altında. Tuz Gölü'nde geçen yıl sular çekildi ve flamingo yavruları toplu halde öldü. Suyu son 50 yılda yüzde 46 azalan Burdur Gölü'nde de artık tehlikedeki türlerden dikkuyruk ördeğine rastlanmıyor. Sadece tarımda damla sulamaya geçerek Türkiye'de her yıl toplam 16 milyar metreküp su tasarrufu mümkün. Bu miktar 80 milyona yakın nüfusa sahip Türkiye'de, yaklaşık 3 yıllık evsel su ihtiyacına denk düşüyor. Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan Salda Gölü, Gediz Deltası, Nemrut Krater Gölü gibi sulak alanları korumak için farkındalık çalışmaları ve kampanyalar yürütülüyor. Bilimsel raporlara gör de dünyada son 300 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 87'si, 1970'ten bu yana da yüzde 35'i yok oldu.

TARIMDA ACİLEN MODERN SULAMA

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Müdürü Eren Atak, "Bugün ülkemizde sulak alan kaybının başlıca sebeplerinden biri tarımsal sulama. Tatlı suyun yüzde 73'ü bu amaçla kullanılıyor. Sulanan alanların yüzde 97'sinde yüzeysel sulama yöntemi uygulanırken sulamaya açılan 5,7 milyon hektar tarım arazisinin sadece 110 bin 185 hektarlık bölümü en verimli sulama şekli olan damla sulama yöntemi uygulanıyor. Modern sulamaya geçiş, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve iklim değişiminin yol açtığı kuraklığa karşı en etkili yöntem olmanın yanı sıra sulak alanlarımızın korunması için de ivedilikle ele almamız gereken hususlardan biri" dedi. Change.org Türkiye Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi de sulak alanlar konusunda başlatılan kampanyaların giderek arttığını ve en fazla imzalanan kampanyalar arasında yer aldığını açıkladı.