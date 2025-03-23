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Giriş Tarihi: 23.3.2025 21:33 Son Güncelleme: 23.3.2025 21:42

Harran’da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Abdullah Enes Yeşildağ kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Olay Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 3 yaşındaki Abdullah Enes Yeşildağ, mahallede oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek boğuldu. Abdullah Enes'in suda çırpındığını gören mahalle sakinleri, çocuğu sudan çıkararak durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren çocuğa yapılan müdahalenin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah Enes Yeşildağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Abdullah Enes Yeşildağ'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

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Harran’da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
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