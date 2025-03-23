Harran’da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Olay Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 3 yaşındaki Abdullah Enes Yeşildağ, mahallede oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek boğuldu. Abdullah Enes'in suda çırpındığını gören mahalle sakinleri, çocuğu sudan çıkararak durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren çocuğa yapılan müdahalenin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah Enes Yeşildağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Abdullah Enes Yeşildağ'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı