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Giriş Tarihi: 17.4.2025 19:05 Son Güncelleme: 17.4.2025 19:13

Harran'da 5 yaşındaki çocuk sulama kanalında hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde DSİ ait sulama kanalında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da 5 yaşındaki çocuk sulama kanalında hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Oğulcuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut'un ailesi çevrede arama yaptı.

Küçük çocuğu bulamayan aile durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Küçük çocuk için arama başlatan jandarma ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 6 saat sonra Ali Bulut'un cansız bedeni DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı. Kanaldan çıkartılar küçük çocuğun cansız otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Harran'da 5 yaşındaki çocuk sulama kanalında hayatını kaybetti
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