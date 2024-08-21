Harran’da boğulan iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Büyüktürbe Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf EL. Hamadi (12) ve İsa El Hamadi (16) Kardeşler akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD , sağlık ve su dalgıç polisleri ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

İki kardeşin suya girerken üzerlerinden çıkarttıkları elbiseleri ve terlikleri kanal kenarında poşetlere koyuldu. Gün boyu arama kurtarma çalışmasında cesetlerine ulaşılamamıştı. Bu sabah çocuklardan birinin cesedinin suya girdikleri noktadan3 kilometre uzaklıkta gören çiftçilerin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kardeşlerden birinin cansız bedeni sudan çıkartıldı. Küçük çocuğun cenazesi ambulansla Harran Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.