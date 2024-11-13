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Giriş Tarihi: 13.11.2024 17:34 Son Güncelleme: 13.11.2024 18:18

Harran'da elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrik arızasını giderdiği esnada, elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Harran ilçesi kırsal Damlasu-Tanınmış mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 6 çocuk babası olan elektrik ustası 40 yaşındaki Casım Aksoy elektrik arızasını giderdiği esnada, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Casım Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Casım Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Harran'da elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
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