Harran’da ikinci olay! Akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

Olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde yaşandı. 47 yaşındaki Hatice Alkan evde su dinamosunu çalıştırmak isterken elektrik akımına kapıldı. Kadının yaralandığını fark eden aile fertlerinin durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE 112 EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 47 yaşındaki kadın, burada tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatın kaybetti.

PARAPARA MAHALLESİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hatice Alkan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından alınan cenaze, Harran ilçesine bağlı Parapara Mahallesi'nde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.