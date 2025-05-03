Haberler Yaşam Haberleri Harşit Çayı kenarında ölü bulunan Alim cinayete kurban gitti! 400 bin TL için öldürülmüş...
Giriş Tarihi: 3.5.2025 14:18 Son Güncelleme: 3.5.2025 14:49

Harşit Çayı kenarında ölü bulunan Alim cinayete kurban gitti! 400 bin TL için öldürülmüş...

Giresun'un Doğankent ilçesinde önceki gün kaybolan ve yakınları tarafından ihbar üzerine aranan Yusuf Alim (42), Harşit Çayı kenarında ölü bulundu. Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan JASAT özel ekip, yaptığı geniş kapsamlı çalışmalar sonucu yakalanan cinayet zanlısı Nuri A. tutuklandı. Zanlı Nuri A.’nın kan donduran ifadesine SABAH ulaştı. Nuri A., ”Yusuf Alim’e işletmesi için 400 bin lira civarında para vermiştim. Onunla telefonla görüşüp paramı geri istedim ama veremeyeceğini söyledi. Kredi çek ne yaparsan yap ama paramı ver dedim. Yine vermeyince telefon görüşmemizin ardından konuşmak için onunla buluştuk. Harşit Çayı'na gidip orada bir süre konuştuktan sonra paramı veremeyeceğini söyleyince silahla ateş ederek öldürdüm. Daha sonra silahımı dereye attım” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Harşit Çayı kenarında ölü bulunan Alim cinayete kurban gitti! 400 bin TL için öldürülmüş...

Doğankent ilçesinde önceki gece saat 01.00 sıralarında evinden ayrılan 46 yaşındaki Yusuf Alim geri dönmedi. Alim'den haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, JASAT, Tem, Kom ve İstihbarat ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Alim'in bir araca binerek Tirebolu istikametine doğru hareket ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve Alim'in en son yaptığı telefon görüşmeleri incelendi.

Elde edilen veriler, 46 yaşındaki Nuri A.'ya ait 28 TA 023 plakalı aracı işaret etti. Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Nuri A.'nın, olay gecesi Yusuf Alim ile telefonla görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Nuri A. çapraz sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Alim'i öldürdüğünü kabul eden zanlı, cinayet silahını Harşit Deresi'ne attığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İFADESİ KAN DONDURDU: 400 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Cinayet zanlısı Nuri A.'nın mahkemede verdiği ifadeye SABAH ulaştı. İfadesinde, olay gecesi alacak verecek meselesinden dolayı Yusuf Alim ile telefonda görüştüm. Ona işletmesi için verdiğim 400 bin TL'yi geri istedim. Fakat Yusuf bana parayı veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, 'kredi çek ne yaparsan yap bana paramı ver' dedim. Veremem deyince bir yerde buluşup, konuşalım dedim. Daha sonra bir petrol istasyonunda buluşup, konuşmak için Harşit Çayı mevkiine gittik. Burada yine ondan paramı istedim. Bir süre tartıştık sonra silahımla ateş ederek onu öldürdüm. Silahımı Harşit Çayı'na atarak aracıma binip oradan uzaklaştım" dedi.

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Harşit Çayı kenarında ölü bulunan Alim cinayete kurban gitti! 400 bin TL için öldürülmüş...
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