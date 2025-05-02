Harşit Çayı kenarında ölü bulunan Alim cinayete kurban gitti!

Doğankent ilçesinde önceki gece saat 01.00 sıralarında evinden ayrılan 46 yaşındaki Yusuf Alim geri dönmedi. Alim'den haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. JASAT, TEM, KOM ve İstihbarat yaptıkları araştırmalar sonucunda, Alim'in bir araca binerek Tirebolu istikametine doğru hareket ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve Alim'in en son kimlerle telefon görüşmeleri incelendi. Elde edilen veriler, 46 yaşındaki Nuri A.'ya ait aracı işaret etti. Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Nuri A.'nın, olay gecesi Yusuf Alim ile telefonla görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Nuri A. çapraz sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Alim'i öldürdüğünü kabul eden zanlı, cinayet silahını Harşit Deresi'ne attığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan kaybolmasının ardından silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Yusuf Alim'in tefecilik, cinayet zanlısı, olayda tutuklanan Nuri A.'nın ise hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.