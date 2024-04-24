Hasan Kılıç Hocaefendi’yi ahirete on binler uğurladı

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin 23 Haziran 2022'de vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç (94) önceki gün tedavi gördüğü Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Hasan Kılıç için dün ikindi vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ne çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren Fatih Camii avlusunu doldurmaya başladı. Kılıç'ın cenazesi için Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce insan Fatih'e akın etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Namazın ardından tabuta omuz veren Erdoğan, İsmailağa Cemaati'ne başsağlığı dileklerini ileterek taziyede bulundu. İş, siyaset, akademi, medya ve kültürsanat dünyasından pek çok isim, Kılıç'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Hasan Kılıç Hoca'nın naaşı dualar eşliğinde Sakızağacı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedildi. Binlerce kişinin hazır bulunduğu cami avlusunda, Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin kurucularından olan ve bir süredir Türkiye'de yaşayan Yemenli âlim Prof. Dr. Şeyh Abdülmecid Zindani'nin de cenaze namazı kılındı. 1929 Trabzon Dernekpazarı doğumlu Hasan Kılıç, hafızlığını küçük yaşta tamamladı ve daha sonra Of'ta Çalekli Hacı Dursun Efendi'den Arapça ve İslami ilimler eğitimi aldı. Mahmut Efendi'nin daveti üzerine 1954'te Fatih'in Atikali semtindeki Kumrulu Mescid'de göreve başlayan Hasan Kılıç Hoca, emekli olana kadar burada görev yaptı. Kendisi uzun yıllar İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi. Mahmud Efendi ile dünür de olan Kılıç, uzun yıllar İsmailağa'daki hocalardan teşekkül ettirilen 10 kişilik heyetin başkanlığını yürüttü.İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini söyledi. Cenazede konuşan Topçu, "Hasan Kılıç hocamızın tensibiyle, teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, İsmailağa Camii'nde görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretlerimizin yerine tayin edilmiştir" dedi.