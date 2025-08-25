Haberler Yaşam Haberleri Hasan Varol Mahallesi’nde apartman yangını korkuttu
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 araç ve 20 personel sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

