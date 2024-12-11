Hasarlı otomobillerin bilgisiyle çalıntı araçları piyasaya sürüyorlar

6 Şubat depremini fırsat bilerek depremde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geren araçların şasi numaralarını çalıp yurtdışından getirdikleri veya çalıntı olan araçlara takan dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada; şüphelilerin, yurt genelinde piyasadan temin ettikleri veya yurtdışından getirdikleri araçların bilgilerini; kaza, deprem ve yangın gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların bilgilerini takarak 3'üncü kişilere sattıkları tespit edildi. Toplamda bilgilerini değiştirdikleri 31 aracın satışının yapıldığı belirlenirken bu araçlardan 19'unun yurtdışından getirildiği, 5'inin çalıntı olduğu, 5'inin hacizli olduğu, bir aracın ise menşeinin belirlenemediği öğrenildi.