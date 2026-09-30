Haseki ve Aksaray’a sahte para darphanesine kıskaç! Aranan firari sahte para basarken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında sahte para üreten bir şebekeye ulaştı. Sürdürülen teknik ve fiziki takiplerde, sahte paraların üretimini K.A.'nın (49) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin, ürettiği sahte banknotları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15 ile 20'si arasındaki bir fiyat karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı tespit edildi.

AKSARAY'DA YAKALANDI, ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla 29 Eylül tarihinde kimlik bilgileri ve hareket alanı netleştirilen K.A., Aksaray Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde yapılan aramalarda başkasına ait bir kimlik ele geçirilen şüphelinin yapılan sorgulamasında, benzer suçlardan arama kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı.

EVİ SAHTE PARA ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞLER

Polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesiyle K.A.'nın bağlantıları da deşifre edildi. Şüphelinin faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E.'nin (34) üzerinden bir ev kiraladığı ve sahte para üretiminin bir kısmını bu adreste yürüttüğü belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında M.E.E. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

MİLYONLARCA EURO VE ÜRETİM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır çok miktarda sahte para ve üretimde kullanılan cihazlar ele geçirildi. 1 milyon 680 bin Euro değerinde yarı yapımı tamamlanmış tabaka para, 963 bin 800 Euro sahte para, 91 bin 100 Dolar sahte para, 800 TL sahte para, 2 laminatör, 3 aydinger kalıp, para kesme makinası, 15 hologram rulo; 900 adet 100 Euro hologram, 2 rulo hologram, 100 ibareli 35 tabaka hologram şerit, 2 yeşil renkli sıvama silikonu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan K.A. ve M.E.E. hakkında "Parada Sahtecilik" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.