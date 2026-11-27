Mersin'de oğluna göz kulak olmak isteyen tesettürlü annenin kıyafeti nedeniyle sitenin havuz bölgesine alınmadığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. 19 Haziran'da merkez Mezitli ilçesindeki Zafer Sitesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre tesettürlü mayo giyen A.T., havuzda bulunan 4 yaşındaki oğluna göz kulak olmak amacıyla havuz çevresine geçmek istedi. Ancak havuz görevlisi B.D.'nin, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle annenin geçişine izin vermediği öğrenildi. Olayın ardından site müdürü H.M.G. ve havuz görevlisi B.D. hakkında dava açıldı. Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.M.G.'yi tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye eden hakim, takdiri indirim uygulayarak cezasını 10 aya indirdiği B.D.'nin ise hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

'HUKUKA AYKIRI'

Mahkemenin gerekçeli kararında, annenin haşema giydiği için havuz çevresinde bulunmasının engellenmesinin yaşam tarzına müdahale niteliği taşıdığı belirtildi. Havuzun site sakinlerinin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekilen kararda, haşema ile mayo ve bikini arasında ayrım yapılmasının hukuka aykırı olduğu değerlendirildi. Ayrıca kişilerin inanç veya sağlık gerekçeleriyle farklı kıyafetler tercih edebileceği ve bu tercihlerin keyfi biçimde sınırlandırılamayacağı ifade edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör