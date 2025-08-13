Hassa’daki yangın şiddetini artırdı

Hassa'nın Yukarıbucak ve Bademli Mahallerinin kırsal bölgesinde orman yangını çıktı. Amanos dağlarında çıkan yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Akşam saatlerinde çıkan yangına Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava kararana kadar havadan ve karadan müdahale etti.

Havanın kararması ile birlikte karadan müdahalelerin devam ettiği orman yangını rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttırdı. Ekipler orman yangınlarına sarp ve dağlık arazilere rağmen insan üstü bir gayretle müdahale etmeye çalışırken, yangını söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşlarda destek veriyor.