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Giriş Tarihi: 13.2.2025 22:54

Hasta kişilerin fotoğraf ve videolarını kullanıp 10 milyon TL dolandıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı!

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada çeşitli yardım hesapları oluşturup yardıma muhtaç hastaların fotoğraflarını ve videolarını kullanarak 10 milyon TL haksız yardım toplayan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı.

İHA
Hasta kişilerin fotoğraf ve videolarını kullanıp 10 milyon TL dolandıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada çeşitli yardım hesapları oluşturarak yardıma muhtaç kişilerin, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşıp tedavi, bakım amaçlı yardım talep ettikleri, bu hesaplar aracılığıyla Amasya'da 40 kişi olmak üzere, 81 ilde toplam 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin TL yardım parası toplandığı belirlendi. Paraları toplayan kişilerin şahsi olarak alışveriş harcamalarında, fatura ödemelerinde, oyun ve bahis sitelerinde, altın alımlarında, sosyal medya üzerinde yayınlanan reklam ücretlerinin karşılanmasında bu paraları harcadığı tespit edildi.
Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik olarak Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Amasya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler C.A., N.A., H.S., C.S., B.S., M.S. ve H.S. isimli 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hasta kişilerin fotoğraf ve videolarını kullanıp 10 milyon TL dolandıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı!
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