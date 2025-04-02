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Giriş Tarihi: 2.4.2025 19:10 Son Güncelleme: 2.4.2025 19:17

Hasta yetiştirmeye çalışan ambulans takla attı

Bursa’da taşıdığı hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans Mudanya yolunda takla attı. Ambulansta bulunan sağlık ekibi ve taşıdığı hasta, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Hasta yetiştirmeye çalışan ambulans takla attı

Mudanya Yolu Güzelyalı kavşağı yakınlarında seyir halinde olan ve taşıdığı hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan Ambulans kontrolden çıktı. Bir süre savrulan Ambulans, daha sonra takla atarak yola devrildi.

Kazaya tanık olan çevredeki sürücüler durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Araç içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralanan sağlık personelini ve taşıdığı hastayı hemen hastaneye kaldırdı. Mudanya karayolunda trafik bir süre polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlandı. Kaza yapan ambulans çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hasta yetiştirmeye çalışan ambulans takla attı
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