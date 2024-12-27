Yer Adana: Hasta ziyareti bahanesiyle hemşirelerin telefonlarını çaldı!

KREDİ KARTIYLA HARCAMA YAPTI

Şüpheli Emirhan T., 12 Aralık'ta aynı bahaneyle girdiği Balcalı Hastanesi'ndeki bir odadan, hemşire Z.S.Ç.'nin içinde banka, kredi ve kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldı. Şüpheli, Z.S.Ç.'nin kredi kartıyla 10 bin 500 liralık harcama yaptı. Emirhan T., 14 Aralık'ta ise Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki bir özel hastaneye gidip, bir odadan hemşire İ.Y.'nin çantasındaki cep telefonu ile gümüş bilekliği çalıp, kaçtı.