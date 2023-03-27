Hastalarıyla aynı kaderi yaşadı

Obezite cerrahı Doç. Dr. Muhammed Zübeyr Üçüncü, önce kendisi 140 kilodan kurtulmak için obezite ameliyatı oldu. Şimdi de hastalarını obeziteden kurtarmak için savaş veriyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Zübeyr Üçüncü (39), 13 yıllık hekim. Tıp fakültesinde öğrenciyken, yoğun asistanlık temposu içinde beslenme alışkanlıklarını yanlış yönetince 140 kiloya kadar çıktı. Birçok şeyi denedi ama kilo veremedi. En nihayetinde obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyatın ardından 80 kiloya kadar düştüğünü belirten Üçüncü şunları anlattı:Obezite ameliyatı için gelen hastalarıma eski kilolu fotoğraflarımı gösterdiğimde çok şaşırıyorlar. "Hocam bu sen misin?" deyip inanmayanlar oluyor. Bu tecrübeyi yaşamış olmam hastalarımı daha iyi anlamamı sağladı. Ben de onların yolundan geçtim. Onlarla aynı kaderi yaşamış bir hekim olduğumu öğrenince bana daha çok güveniyorlar.Obezite cerrahisi estetik bir ameliyat değildir. Bir tedavi seçeneğidir. Bu hayat tarzı değişikliğinde bir yol. Kilo vermek değil, sonra o kiloyu korumak önemli. Eğer beslenme alışkanlıkları düzelmiyorsa, kalorili yiyecekler yeniyorsa, obezite ameliyatı da olsanız o kilolar tekrardan geri alınabiliyor.Ameliyattan sonra ilk 15 gün sadece sıvı yiyecekle besleniliyor. İlk 10 gün, günde bir litre su içmeniz lazım ama ağrı oluyor. Yürüyüşler yaptım. Bu nedenle sarkmalarım olmadı. Bu zorlu bir yol. 9 ayda 140 kilodan 80'e düştüm. Şimdi korumaya çalışıyorum. Ameliyat sonrası 1-1.5 yıl diyetisyen takipleri sürüyor.