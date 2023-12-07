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Giriş Tarihi: 7.12.2023 02:23

Hastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde bir erkek şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi

İHA
Hastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü.

Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı.

Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Hastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu
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