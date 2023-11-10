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Giriş Tarihi: 10.11.2023 17:28 Son Güncelleme: 10.11.2023 17:55

Hastane bahçesinde esrarengiz ölüm: Otomobil içinde kadın cesedi bulundu!

İstanbul Ataşehir’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nin otoparkında, park halindeki bir otomobilin içinde 10 günlük olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Hastane bahçesinde esrarengiz ölüm: Otomobil içinde kadın cesedi bulundu!

İstanbul Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin otoparkında, park halindeki bir otomobilin içinde 10 günlük olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu. Olay, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin otoparkında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin otoparkında asfalt çalışması yapan işçiler, park halinde bulunan otomobili kaldırmak istedi. Otomobile yaklaşan işçiler, otomobilin yolcu koltuğunda emniyet kemeri takılı bir kadını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis tarafından otomobilin kapısı açılırken yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Çevreye yoğun şekilde koku yayılırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Yapılan ilk değerlendirmede kadının 10 gün önce öldüğü ve 10 gündür burada olduğu belirtildi. Yapılan çalışma sonrasında kimliği öğrenilemeyen kadının cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Hastane bahçesinde esrarengiz ölüm: Otomobil içinde kadın cesedi bulundu!
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