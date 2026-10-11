Hastane çatısında korkutan yangın

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Cevizli Mahallesi'ndeki hastaneye çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve AFAD
ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. İstanbul Valiliği
'nden yapılan açıklamada, idari binada çıkan yangında herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı kaydedildi.