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Giriş Tarihi: 6.10.2023 09:43 Son Güncelleme: 6.10.2023 10:09

Hastane güvenlik görevlisi yaşam savaşını kaybetti

Trabzon’da hastane acil servisi önünde hasta yakınıyla arbede yaşayan güvenlik görevlisi yaşam savaşını kaybetti

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Hastane güvenlik görevlisi yaşam savaşını kaybetti

Trabzon'da, 9 Eylül'de yakınlarını ziyaret için hastaneye giden M.U. ve M.T. isimli kişiler ile otoparka giriş nedeniyle yaşadığı tartışma sonucu kalp krizi geçirdi. Yaklaşık bir ay hastane yoğun bakımda yaşam savaşı veren hastane güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam(45) hayatını kaybetti.

9 Eylül tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisi önünde yakınlarını ziyarete giden 2 kişi araçlarıyla otoparka girmek istedi. Güvenlik görevlileri ve 2 kişi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucunda göğsüne aldığı darbe ile yere yığılan 45 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam hastane koridorunda bir anda yere yığıldı. Sağlam için yapılan tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiği ve 5 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Sağlam hemen ameliyata alındı. Hastane yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir ay tedavi gören ve dün ise 2.ci kez kalp ve damar ameliyatına alınan güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaşanan acı olay sonrası sosyal medya üzerinden başsağlığı paylaşımda bulundu. Çuvalcı, "Hastanemiz güvenlik görevlisi Sayın Ali Kemal Sağlam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine Yüce Allah'tan (C.C.) sabr-ı cemil niyaz ederim. Tüm üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Rabbim rahmeti ile muamele etsin" dedi.

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Hastane güvenlik görevlisi yaşam savaşını kaybetti
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