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Giriş Tarihi: 2.11.2023 05:36

Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı

Bursa’da hamile kadın ve yakınlarını hastaneye yetiştirmek için hızla ilerleyen ticari taksi, motosiklete çarptı. Savrulan otomobil orta refüje dalarken, motosiklet sürücüsü ise metrelerce savruldu. Feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı

İHA
Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Hamile kadın ve yakınlarını Yeşilyayla'dan alan taksi şoförü Muharrem Avcı, Yüksek İhtisas Hastanesine doğru yola çıktı. Hamile kadını yetiştirmek isteyen taksi şoförü hızla ilerlerken, karşısına çıkan Muhammed Abdu idaresindeki motosiklete çarpıp savruldu.

Ortadaki refüje dalan otomobil kullanılamaz hale gelirken, takside bulunan 5 kişi yaralandı. 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü ise metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, 2'si ise Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekiplerince soruşturma başlatılan kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ederken, yaralıların hastanede tedavi altına alındı.

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Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı
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