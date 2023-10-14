Hastane yöneticisinin cinayetinde sır perdesi aralandı!

İstanbul Sancaktepe'de özel bir özel hastanede yöneticilik yapan Mehmet Işık (37), geçtiğimiz nisan ayında evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Geçen nisan ayında sokak ortasında işlenen cinayette sır perdesi aylar sonra aralandı.

GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNİ TAKİP EDİP PERUK TEMİN ETMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, saldırgan olay yerine yüzünü şemsiye ile gizleyerek geldi, kimliğinin tespitine ilişkin çalışmalar sürerken Songül Işık adlı bir kadın, "Cinayeti eşim İzzet işledi" diyerek ihbarda bulundu. Mehmet Işık'ın komşuları olduğunu ancak kendisini tanımadıklarını ve eşinin kıskançlık problemi olduğunu söyledi. "Eşim onu kafaya takmıştı. Öldüreceğini söyleyip işe giriş çıkış saatlerini peruk ve gözlük takarak takip ediyordu. Olayı duyunca eşimin yaptığını anladım" dedi.