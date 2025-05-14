Hastanede "bıçak parası" skandalı! Doktor ve sekreteri gözaltında! Evinden çıkanlar ekipleri şoke etti!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. U.G.'nin hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği ihbarını aldı.

Yapılan soruşturmada, 14 farklı hasta yakınının ameliyat öncesi U.G.'ye çeşitli miktarlarda para ödediği belirlendi. KOM ekipleri, deliller ışığında eş zamanlı operasyon düzenleyerek Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.'yi gözaltına aldı.





900 BİN TL NAKİT VE KAYIT AJANDASI

Operasyon kapsamında U.G.'nin evinde yapılan aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para bulundu. Ayrıca, iş yerinde hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda ele geçirildi. Bu bulgular, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, soruşturma devam ediyor.