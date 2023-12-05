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Giriş Tarihi: 5.12.2023 16:52 Son Güncelleme: 5.12.2023 17:38

Hastanede hemşireye saldırı protesto edildi

İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Sidar Erdal'ın eldiveninin kirli olduğu iddiasıyla hasta ve hasta yakını tarafından darbedilmesini sağlık çalışanları protesto etti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hastanede hemşireye saldırı protesto edildi

Hemşireye darp olayı akşam saat 17.20'de Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Sarı alanda görevli hemşire Sidar Erdal hastaya enjeksiyon yapacağı sırada hasta yakınının kendisine 'Eldivenlerini değiştir' demesiyle tartışmaya başladı. Hemşirenin eldivenleri değiştirmesine rağmen hasta ve hasta yakını hemşire Sidar Erdal'ı darbetti. Araya girenlerin yardımıyla kavga sona erdi. Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Hasta Bager D.K. ile hasta yakını Veysel O.B. gözaltına alındı. Hemşireyi darbeden iki kişiye, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

"ŞİDDET VARSA BİZ YOKUZ"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları arkadaşlarının hastanede darbedilmesine tepki gösterdi. Seslerini duyurmak isteyen çalışanlar 'Biz ölürsek kim yaşatacak' ve 'Şiddet varsa biz yokuz' yazılı pankart açarak hastane önünde basın açıklaması yaptı.

"HEMŞİRE ARKADAŞIMIZ DARBEDİLDİ"

Grup adına basın açıklamasını okuyan hemşire Bahar Tuncer, "Her gün bir hastaneden gelen şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Hastanemizin acilinde dün akşam acil nöbetinde bir hemşire arkadaşımız hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. Saldırgan sağlık emekçisi arkadaşımızın eldiveninin kirli olduğu gerekçesiyle önce sözel şiddet uygulamıştır. Lateks malzemesi oksijene maruz kaldığında oksidasyon meydana gelir ve bu da renk değişimine sebep olabilir. Bunun nedeni, lateksin parçalanabilen ve eldivenin zamanla sararmasına neden olabilen proteinler içeren doğal bir malzeme olmasıdır. Eldivenin temiz olduğunun izahına ve değiştirilmesine rağmen saldırgan fiziksel şiddet uygulayarak arkadaşımızı kötü şekilde darbetmiştir" dedi.

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Hastanede hemşireye saldırı protesto edildi
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