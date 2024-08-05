Hastanede meydana gelen çökmeye soruşturma başlatıldı

Olay, 4 Ağustos gece saat 01.00 sıralarında Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi koridorunda sıcak su borusunun patlaması sonucu tavan üzerinde biriken sıcak su nedeniyle koridor tavanının çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Başka hastaneye sevk edilen 1 prematüre bebek hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

1 bebeğin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin olaran Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vefat eden bebeğin epikriz raporunun alınması, küvezin ısı ve nemine ilişkin olay öncesi ve sonrasına ait verilerin alınması talimatını verdi. Yenidoğan bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna sevki yapıldı. Ayrıca olaya ilişkim üç kişilik bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi. Olayda kusur olup olmacığı bilirkişi ve adlı tıp kurumunun otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacak.