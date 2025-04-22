Hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan’ı kutladı

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, bir gelenek haline getirdikleri organizasyonda amaçlarının tedavi gören çocukları biraz olsun klinik ortamından ayrı tutarak gözlerindeki mutluluğu görmek olduğunu ifade etti. Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş da, 23 Nisan'ın çocuklar için bambaşka bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldızdaş ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram olan 23 Nisan'ı hastanede tedavi gören minik yürekler ve aileleriyle birlikte kutlamanın ayrıca mutluluğunu yaşadıklarını da belirtti. Yıldızdaş, tedavi gören minik hastalarında bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi. Etkinlikte çocuklar şarkılar ve palyaço gösterileri eşliğinde eğlendi.