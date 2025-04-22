Haberler Yaşam Haberleri Hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan’ı kutladı
Giriş Tarihi: 22.4.2025 12:41 Son Güncelleme: 22.4.2025 12:45

Hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan’ı kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi. Balcalı Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi Çocuk Servislerinin girişlerinin bulunduğu alanda düzenlenen, Başhekimlik ve Gönüllüler Derneği'nin birlikte organize ettiği etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Tedavileri hastane ortamında devam eden çocuklar, aileleri ve hemşirelerle birlikte şarkılar eşliğinde eğlendi. Programda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan’ı kutladı

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, bir gelenek haline getirdikleri organizasyonda amaçlarının tedavi gören çocukları biraz olsun klinik ortamından ayrı tutarak gözlerindeki mutluluğu görmek olduğunu ifade etti. Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş da, 23 Nisan'ın çocuklar için bambaşka bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldızdaş ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram olan 23 Nisan'ı hastanede tedavi gören minik yürekler ve aileleriyle birlikte kutlamanın ayrıca mutluluğunu yaşadıklarını da belirtti. Yıldızdaş, tedavi gören minik hastalarında bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi. Etkinlikte çocuklar şarkılar ve palyaço gösterileri eşliğinde eğlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan’ı kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz