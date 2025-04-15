Hastaneden kaçtı, kazada öldü

Kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Gökdin köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen yayaya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar da yerde yatan yayanın üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri, Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne giren ve hayatını kaybeden kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçtiği değerlendirilen A.K idaresindeki Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünde incelemelerde bulundu. Ekipler, yayaya çarparak ölümüne neden olduğu değerlendirilen araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Otopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Karakaya olduğu tespit edildi. Yıldızeli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan Karakaya'nın tedavi için geldiği Numune Hastanesi'nden 'Tuvalete gidiyorum' diyerek kaçtığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonrasında kazanın olduğu bölgedeki Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelendi. İncelemede, Karakaya'ya hafif ticari aracın çarptığı tespit edildi. Kayseri yönüne ilerlediği belirlenen aracın sürücüsü, Gemerek ilçesinde yakalandı. Sürücü M.C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.