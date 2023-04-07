Hastanelerde 80 yaş ve üstü için "YAŞAM" devreye giriyor

YAŞLILARIN KOLAY ERİŞEBİLECEĞİ MEKANLAR SEÇİLECEK

Merkezlerin planlaması ilin demografik yapısı ve hizmet ihtiyacına uygun şekilde il sağlık müdürlüklerince yapılacak.

Yaşlıların kolay erişebileceği mekanlarda oluşturulacak merkezlerde, yaşlı bireyler ve refakatçileri için bekleme alanları, muayene, yaşamsal bulguların tespiti, boy ve kilo ölçümü, kan alma, EKG çekimi gibi temel sağlık hizmetlerinin sunulmasına uygun poliklinik odası bulunacak.

MANEVİ DESTEK PERSONELİ DE GÖREV ALABİLECEK

Merkezde bir veya birden fazla ekip hizmet verebilecek. Bir ekipte uzman hekim veya hekim, en az iki hemşire, bir yaşlı sağlık bakım personeli ve bir tıbbi sekreter yer alacak. Uzman hekim, geriatri uzmanının bulunduğu yerlerde geriatri uzmanı, geriatri uzmanının bulunmaması halinde ise dahiliye veya aile hekimliği uzmanı olacak.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde asistanlar da ilgili branş uzmanı hekimin sorumluluğunda bu ekiplerde görev yapabilecek.

Ayrıca ihtiyaca göre diyetisyen ve psikolog öncelikli olmak üzere, fizyoterapist, sosyal çalışmacı gibi diğer meslek mensupları ile manevi destek personeli de merkezlerde görev alacak.