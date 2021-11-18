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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Hastaneye gelen ilacın dozu sistemdekinden fazlaydı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Hastaneye gelen ilacın dozu sistemdekinden fazlaydı
İstanbul'da, ünlü bir hastane zincirinin Halkalı'daki hastanesinde 7 aylık Ali Emir Şahin bebeğin ölümüyle ilgili davada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. 3. duruşmada bebeğe yüksek doz ilaç verildiğini itiraf eden hemşire P.Y., "İlaçların sisteme girildiğini gördüm. Gördüğümde ilaç dozu yanlış girilmişti. Eczaneyi aradım ve onlar da düzeltti. Doz normal göründü ancak hastaneye gelen ilacın dozu sistemdekinden daha fazlaydı. Ben bunu çocuk öldüğü zaman öğrendim ama sistemden doz oranı düzeltildiği için kontrol etmeden çocuğa verdim" dedi. Hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile çalışma izni olmamasına rağmen rapor düzenleyip hasta baktığı belirlenen Ramina Rzayeva'ya 8 yıla kadar hapis istenmişti.

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Hastaneye gelen ilacın dozu sistemdekinden fazlaydı
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