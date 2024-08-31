Hatalı dönüş yapınca motosikletli ile çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. M.A.Y. hâkimiyetindeki motosiklet yolun sol şeridinde seyir halindeyken, sola dönülmez trafik levhası olmasına rağmen karşı yöne geçmeye çalışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapılarak sağlık ekiplerine haber verildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sahil yolundaki trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.