Hatalı sollamanın kurbanı oldu

Bakırköy'de erkek arkadaşının kullandığı motosiklette kaza geçiren 17 yaşındaki Aysel Yurtoğlu, 18 yaşına 1 ay kala hayatını kaybetti. Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Yurtoğlu, aynı okulda öğrenci olan erkek arkadaşı Zeyit El Hamit'in kullandığı motosiklette seyir halindeydi. Hamit, cadde üzerinde bir aracı sollamak isterken aracın aynasına çarptı ve ikili yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Yurtoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin düzenlediği raporda Hamit'in kasklı olduğu, Aysel Yurtoğlu'nda ise kask bulunmadığı yer aldı. Polis ekipleri kazayı gerçekleştiren Zeyit El Hamit'i gözaltına aldı. Hamit'in emniyetteki işlemleri sürüyor.