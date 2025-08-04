HATAY DEPREM HABERİ! AFAD duyurdu: Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Hatay'da akşam saatlerinde yaşanan deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Erzin olan depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 12.33 km olarak ölçüldü. Deprem, çevrede hafif şekilde hissedilirken herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Peki, Hatay'daki depremle ilgili AFAD hangi bilgileri paylaştı?