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Giriş Tarihi: 4.8.2025 01:21 Son Güncelleme: 4.8.2025 01:21

HATAY DEPREM HABERİ! AFAD duyurdu: Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD, Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bilgileri paylaştı. 3 Ağustos 2025 Pazar günü kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Yerin 12.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Peki, Hatay’da deprem tam olarak nerede oldu, büyüklüğü ne kadar?

HATAY DEPREM HABERİ! AFAD duyurdu: Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Hatay'da akşam saatlerinde yaşanan deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Erzin olan depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 12.33 km olarak ölçüldü. Deprem, çevrede hafif şekilde hissedilirken herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Peki, Hatay'daki depremle ilgili AFAD hangi bilgileri paylaştı?

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:25:54'te, Hatay'ın Erzin ilçesinde yerin 12.33 kilometre derinliğinde 3.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin enlemi 36.98528° N, boylamı ise 36.12833° E olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem, çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuz duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. AFAD, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

HATAY DEPREM

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Erzin (Hatay)

Tarih:2025-08-03

Saat:22:25:54 TSİ

Enlem:36.98528 N

Boylam:36.12833 E

Derinlik:12.33 km

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HATAY DEPREM HABERİ! AFAD duyurdu: Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
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