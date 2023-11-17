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Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:57

Hatay emniyetinden duygulandıran hareket

Hatay’da yaşayan 13 yaşındaki down sendromlu Mehmet Ersürer, giydiği polis kamuflajıyla bir günlüğüne polis oldu. Polis ekiplerinin de uyum sağladığı görüntüler, yürekleri ısıttı. Ersürer, kendisine unutulmaz bir gün yaşatan komiseri öperek teşekkür etmesi herkesi gülümsetti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Hatay emniyetinden duygulandıran hareket

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki down sendromlu Mehmet Ersürer'in polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından mesainin başlamasıyla evinden ekip aracıyla alınan Ersürer, 1 günlük mesaisine başladı. Ekip aracıyla devriyeye çıkan; siren çalmayı ve telsizde muhabere yapmayı ihmal etmeyen Ersürer, unutulmaz bir gün yaşadı. Polis ekiplerinin de sıcakkanlı davranmasıyla ortaya yürek ısıtan görüntüler çıktı.

DOWN SENDROMLU ERSÜRER'İN EN MUTLU GÜNÜ

Mehmet Ersürer, kendisine unutulmaz bir gün yaşatan komiseri öperek teşekkür etmesi herkesi gülümsetti. Evladına unutulmaz bir gün yaşatan polis memurlarına teşekkürlerini dile getiren Reşit Ersürer, mutlu olduğunu ifade etti.

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Hatay emniyetinden duygulandıran hareket
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