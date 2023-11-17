Hatay emniyetinden duygulandıran hareket

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki down sendromlu Mehmet Ersürer'in polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından mesainin başlamasıyla evinden ekip aracıyla alınan Ersürer, 1 günlük mesaisine başladı. Ekip aracıyla devriyeye çıkan; siren çalmayı ve telsizde muhabere yapmayı ihmal etmeyen Ersürer, unutulmaz bir gün yaşadı. Polis ekiplerinin de sıcakkanlı davranmasıyla ortaya yürek ısıtan görüntüler çıktı.

DOWN SENDROMLU ERSÜRER'İN EN MUTLU GÜNÜ

Mehmet Ersürer, kendisine unutulmaz bir gün yaşatan komiseri öperek teşekkür etmesi herkesi gülümsetti. Evladına unutulmaz bir gün yaşatan polis memurlarına teşekkürlerini dile getiren Reşit Ersürer, mutlu olduğunu ifade etti.