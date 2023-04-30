Hatay, güzel günlerine yeniden kavuşacak

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden sonra en çok yıkımın meydana geldiği Hatay'da enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor. Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, 22 bin 979 kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce binanın hasar gördüğü kentteki son durumu SABAH'a anlattı. İlk günden beri büyük bir gayretle çalışmaların yürütüldüğünü belirten Mızrak, "Hatay'da 350 bin binanın hasar tespiti yapıldı. Bunlardan orta ve üstü seviyede hasar alan konut sayısı 270 bin 703 oldu" dedi.Hasar tespiti yapılan binalardan 21 bin 768'inin yıkık ve acil yıkılacak yapılar olduğunu, bu yapıların yüzde 85'inin kaldırıldığını kaydeden Mızrak, "En çok yıkım Antakya ve Defne ilçelerinde gerçekleşti. Buralarda da yıkılan ve acil yıkılacak yapı sayısı 12 bin 207 idi, burada da yüzde 85 enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.Önümüzdeki hafta itibarıyla vatandaşlarımız Hatay caddelerinde yürürken enkaz görmeyecek. Yıkık ve acil yıkılması gerek yapıların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandıktan sonra ayakta kalıp ağır hasarlı olan yapıların yıkımına başlıyoruz. Depremin olduğu günden bu yana sahada günlük 14 bin kamyon moloz kaldırdık" diye konuştu.Bugüne kadar Hatay'da 235 bin 313 çadır kurulumu gerçekleştirdiklerini bildiren Mızrak, "Şu anda da vatandaşlarımızın taleplerine göre çadır kurulumuna devam ediyoruz. Toplam 69 bin 268 vatandaşımız çadır kentlerimizde yaşıyor. Burada vatandaşlarımıza lavabo, banyo, temizlik, duş gibi hizmetler sunuluyor. Şu an itibarıyla Hatay'da 42 tane konteyner kent kurduk, buralarda 31 bin 700 vatandaşımız kalıyor.Konteyner kent kurulum çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kırsal kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Mızrak, "AFAD Başkanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ortak bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda 69 köyümüzde 4 bin 7 konut için uygun alan tespit edildi ve konutların yapımı için çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.Şehri normale döndürmek için ticareti hareketlendirmenin gerektiğini kaydeden Mızrak, "Devletimiz bu yönde ciddi adımlar atıyor. Esnafımızı eski yaşamlarına entegre etmek istiyoruz. Bu anlamda toplam 3 bin 581 prefabrik işyeri kurmayı planladık. Şu anda tamamlanan işyeri sayımız 1184. Hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hatay kadim şehrimiz, birden fazla kültürün, medeniyetin birlikte yaşadığı önemli topraklarımız. Tek derdimiz vatandaşlarımızın eski güzel günlerine kavuşması" diye konuştu.