Haberler Yaşam Haberleri Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşti
Giriş Tarihi: 12.2.2023 21:16 Son Güncelleme: 12.2.2023 21:45

Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşti

Depremden etkilenen ve onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'na ilk uçak iniş yaptı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen ve operasyona kapatılan Hatay Havalimanı, İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bugün uçuşlara hazır hale getirilmişti.

UÇAK İSTANBUL'A İNECEK

İGA İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan TK3313 sefer sayılı ilk uçuş, Hatay Havalimanı'na inişini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın tekrar uçuşlara açılması sonucu piste inen ilk uçağın, bölgedeki afetzedeler eşliğinde ilk tahliye uçuşunu da gerçekleştirerek İGA İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

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Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşti
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