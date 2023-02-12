Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen ve operasyona kapatılan Hatay Havalimanı, İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bugün uçuşlara hazır hale getirilmişti.
UÇAK İSTANBUL'A İNECEK
İGA İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan TK3313 sefer sayılı ilk uçuş, Hatay Havalimanı'na inişini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın tekrar uçuşlara açılması sonucu piste inen ilk uçağın, bölgedeki afetzedeler eşliğinde ilk tahliye uçuşunu da gerçekleştirerek İGA İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.