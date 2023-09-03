Haberler Yaşam Haberleri Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 3.9.2023 15:02 Son Güncelleme: 3.9.2023 15:03

Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, vatandaşların depremlerde hasar almayan evlerine dönebilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin onarıldığını bildirdi.

AA
Hatay Valiliği’nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, basında "vatandaşların hasarsız evlerde ikametinin kontenjanın dolu olması gerekçesiyle onaylanmadığına" ilişkin iddiaların yer aldığı aktarıldı. İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde AFAD Başkanlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde yapılan çalışmalarla ev hasar durumu 'hasarsız' olan vatandaşlarımızın evlerine geri dönebilmeleri ve düzenlerini refah içinde kurabilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri ivedilikle onarılmaktadır. İlimize hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlar, bahsi geçen konunun takibini yapmakta ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarına 7 gün 24 saat esaslı devam etmektedir."

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Devletimiz ve milletimizin bütün imkanlarıyla Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı, çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çok da üzülmeyin, beterin beteri var Meral Hanım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açtılar: Önce kimseden korkumuz yok dedi sonra fotoğrafı sildi!
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
Penaltıda VAR çağırmalıydı
Prenses Diana’dan tam 26 sene sonra hayatını kaybetti: Oğlunun yanına gömülecek
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 'Bedava ev' sözü verenler deprem şehirlerinin yolunu unuttu
İstanbul depremleri 250 yılda bir olmuyor
Büyüme performansı şoklara karşı direnci teyit etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA