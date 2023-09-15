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Giriş Tarihi: 15.9.2023 04:39

Hatay'da 11 haftalık hamile doktora saldırı

Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde görevli 11 aylık hamile Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadının saldırısına uğradı. Kadın doktor, fiziki saldırı sonucu 1 hafta iş göremez raporu alırken, saldırgan ise gözaltına alındı

DHA
Hatay’da 11 haftalık hamile doktora saldırı

Olay, gündüz saatlerinde Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesi istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle darbetti. Gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Doktora gerçekleşen saldırı nedeniyle Hatay Tabip Odası'nın 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından, "Defne Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Hatay'da 11 haftalık hamile doktora saldırı
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