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Giriş Tarihi: 29.4.2025 22:51

Hatay'da 3 katlı binada yangın! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay’da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı

DHA
Hatay’da 3 katlı binada yangın! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı binada çıktı. 2'inci katta başladığı öne sürülen yangında alevler hızla tüm binayı sardı.

Vatandaşların ihbar üzerine bölgele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan 4 kişilik aile, itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürülen yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

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Hatay'da 3 katlı binada yangın! 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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