Hatay’da 370 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhidi kadınlar yakaladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde yıkılan ve 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Mehmet Özat yakalandı. Özat, kendisini Ankara'da bir AVM'de fark eden iki kayıp yakını kadın tarafından kıskıvrak yakalandı.

YAKALAMA ANLARINI PAYLAŞTILAR

Firari müteahhit Özat'ı yakaladıkları anlara ait görüntüleri de paylaşan kadınlar, polise giderek söz konusu şahsı teslim etti. Özat'ın kısa süre içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

ÖNCE BEN DEĞİLİM DEDİ

Özat'ı AVM'de yakalayan kadınlardan biri "AVM'deyken kendisini gördüm. Önce 'ben o değilim' dedi. Bunun üzerine kimliğini göstermesini istediğimde titremeye başladı. 'Benim arandığımdan haberim yok' dedi, sonrasında kaçma girişimi olunca da kolundan tutarak engelledim. Ardından önce AVM güvenliği sonrasında da polisler geldi. Karakolun önünde bekliyoruz. Bu kişiden şikayetçi olan binlerce kayıp yakını var. Adaletin yerini bulmasını, yakınlarımızın da huzurlu uyumasını istiyoruz."