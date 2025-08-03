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Giriş Tarihi: 3.8.2025 22:41 Son Güncelleme: 3.8.2025 22:56

Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Erzin ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 12.33 km olarak kaydetti

DHA
Hatay’da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.33 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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